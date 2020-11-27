27 ноября 2020 года

Водоемы Оренбургской области предлагают под рыбоводство

Объявлен аукцион на 12 рыбоводных участков в Оренбургской области. Заявки принимаются до 18 января.

Организатор торгов - Средневолжское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 1 га до 1200 га расположены на водохранилищах, прудах и озерах, а также протоке Старый Урал в границах Бузулукского, Беляевского, Домбаровского, Красногвардейского, Саракташского, Оренбургского и Илекского районов, а также Гайского городского округа.

На разных участках предполагается индустриальная или пастбищная аквакультура. Стартовые цены – от 760 рублей до 914 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 26 января в Самаре. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях обособленного или совместного водопользования.

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