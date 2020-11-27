27 ноября 2020 года

Для экспортеров запустили электронное «единое окно»

Российский экспортный центр сообщил об открытии публичного доступа к информационной системе «Одно окно». Платформа должна облегчить российским поставщикам взаимодействие с госструктурами.

«Сервисы этой системы обеспечат решение основных задач бизнеса на каждом этапе экспортного цикла – от получения необходимых компетенций и поиска контрагентов до оформления экспортной сделки с использованием государственных сервисов и услуг РЭЦ», - заявили Fishnews в пресс-службе экспортного центра.

В числе первых появятся четыре процедуры. Это два государственных сервиса - подтверждение 0% ставки НДС и оформление таможенной декларации, а также два сервиса господдержки: компенсация затрат на транспортировку и выставочно-ярмарочные мероприятия. Кроме того, на первом этапе будут доступны аналитический блок и бизнес-сервис – поиск иностранного покупателя.

Сервисы господдержки - компенсация затрат на транспортировку и выставочно-ярмарочные мероприятия - готовы, но заработают с 1 января 2021 г., когда вступит в силу нормативная база, заявили в пресс-службе.

Напомним, что перечень госуслуг и административных процедур в сфере ВЭД, предоставление которых может осуществляться в электронном виде по принципу «одного окна» с использованием системы РЭЦ, утвержден распоряжением правительства РФ от 8 июля 2020 г. № 1776.

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