30 ноября 2020 года

Браконьер не смог воспользоваться осетровым уловом

В Красноярском крае житель Снежногорска осужден за незаконный вылов 24 осетров. Рыбу правоохранители успели выпустить, предотвращенный ущерб составил около 3,9 млн рублей.

Летом в ходе рейда в устье реки Хантайка (приток Енисея) в 140 км от Дудинки группа полицейских заметила на берегу веревку, уходящую в воду, рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Выяснилось, что найдена часть приспособления для хранения рыбы.

Правоохранители освободили и выпустили 24 живых осетров. С места были изъяты сеть и моторная лодка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать браконьера. Суд признал его виновным в незаконном вылове «краснокнижных» водных биоресурсов (статья 258.1 УК РФ) и назначил наказание - 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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