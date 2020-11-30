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Кухтыли «Тюборон» успешно используются на российском промысловом флоте. Фото предоставлено компанией «Мастер лова»

Кухтыли «Тюборон» помогут тралу ловить больше

Компания «Мастер лова» предлагает стальные кухтыли от датской фабрики Thyborøn Skibssmedie A/S. Эти поплавки увеличивают вертикальное раскрытие пелагического трала, делая промысел эффективнее.

«При работе тралом как на мелководье, так и по верхам кухтыли «Тюборон» удерживают кабельную линию у самой поверхности. Это позволяет увеличить зону облова», – рассказали Fishnews в компании «Мастер лова».

В компании обратили внимание, что при использовании этих кухтылей на подворотах крылья трала не тонут, а остаются на поверхности и рыба продолжает ловиться эффективно.

На кухтыли «Тюборон» поступают положительные отзывы с судов – рыбаки отмечают уменьшение времени траления. На основании этих данных в компании предполагают, что кухтыли помогают собирать в улов отдельные мелкие поверхностные скопления.

В этом году стальные кухтыли «Тюборон» активно применялись на российском промысловом флоте. При добыче скумбрии в Северной Атлантике их использовали суда типа «Сотрудничество» («Капитан Демиденко», «Капитан Назин») и типа «Моонзунд» («Борис Сыромятников», «Эстер», «Балтийская коса», «Арктика», «Янтарный»). Также эти кухтыли на каждом тралении задействовало судно «Адмирал Шабалин», ловившее ставриду в водах Чили.

Кроме того, рыбопромышленники уже подтвердили закупку кухтылей «Тюборон» для судов «Лира» и «Куршская коса» – предприятия готовятся к скумбриевой путине 2021 г.

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  • Кухтыли «Тюборон» успешно используются на российском промысловом флоте. Фото предоставлено компанией «Мастер лова»
  • Кухтыли «Тюборон» успешно используются на российском промысловом флоте. Фото предоставлено компанией «Мастер лова»
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