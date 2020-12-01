01 декабря 2020 года

Таможня Дального Востока завершит год с двумя ЦЭДами

На Дальнем Востоке теперь действуют два центра электронного декларирования: Владивостокский таможенный пост, специализирующийся на морских грузах, и Дальневосточный таможенный пост, занимающийся другими товарами.

С 1 декабря электронные декларации, подаваемые на Приамурский таможенный пост – центр электронного декларирования (ЦЭД), принимает Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД). Здесь будут оформлять декларации на товары, перемещаемые сухопутным и воздушным транспортом, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Как отметил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, на Дальнем Востоке, как и планировалось к концу 2020 г., будут действовать два ЦЭДа: Владивостокский таможенный пост Владивостокской таможни, где сконцентрировано таможенное декларирование товаров, перемещаемых морским транспортом, и Дальневосточный таможенный пост, подчиненный Дальневосточной электронной таможне, – его сотрудники будут оформлять товары, перемещаемые другими видами транспорта.

Всего в таможенных органах Российской Федерации создано 16 ЦЭДов. Используемая в их работе технология удаленного выпуска товаров позволяет участникам внешнеэкономической деятельности декларировать товары в любом таможенном органе, независимо от места нахождения груза.

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