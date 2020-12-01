01 декабря 2020 года

Курганской рыбоохране подготовили новый штаб

В Кургане руководитель Нижнеобского теруправления Росрыболовства Иван Матаев презентовал новый офис для областного отдела госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

Помещение площадью 170 кв. м расположено по улице Максима Горького, 40, на 6-м этаже. Как сообщили Fihsnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления, офис включает семь кабинет и санузел.

К переезду здесь провели ремонт, закупили новую мебель, изготовили информационные стенды, пресс-вол, карту рыбохозяйственных водоемов Курганской области. В этом же здании на цокольном этаже предусмотрены площади для хранения изъятого имущества и товарно-материальных ценностей, а также архива.

Как отметил начальник отдела госконтроля по Курганской области Виктор Хахалев, за 45 лет его службы это лучшее помещение. С 2007 г. отдел размещался на арендованных площадях в разных частях города, в том числе и на окраине, а сейчас - в самом центре Кургана. При этом для работы инспекторов созданы все необходимые условия.

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