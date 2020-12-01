01 декабря 2020 года

Рыбоводы смогут воспользоваться новым грантом

С 2021 г. в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс». Эти средства можно будет использовать в том числе на приобретение рыбопосадочного материала.

Соответствующие поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства утверждены постановлением правительства РФ от 26 ноября 2020 г. № 1932. Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита.

Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно будет потратить на закупку рыбопосадочного материала.

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