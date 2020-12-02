02 декабря 2020 года

Рыбакам теперь известно, сколько можно поймать без квот

Опубликованы рекомендованные объемы добычи объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, на 2021 г. Для освоения этих видов водных биоресурсов предприятиям не требуется иметь доли квот.

Продолжается подготовка к новому промысловому году. Информацию о возможном вылове объектов, для которых не устанавливается ОДУ, опубликовало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

Здесь приводятся объемы на Дальневосточном, Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском, Северном, Западном, Восточно- и Западно-Сибирском бассейнах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, некоторые объекты теперь перешли в режим квотируемых. Например, камбалы Северо-Охотоморской подзоны, сельдь Западно-Камчатской подзоны.

Рекомендованные объемы вылова смотрите в прикрепленном файле.

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