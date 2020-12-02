02 декабря 2020 года

Лесным аквафермерам прописали права и обязанности

Минприроды утвердило Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства. Документ будет действовать шесть лет, он распространяется в том числе на товарную аквакультуру.

Правила утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 2 июля 2020 г. № 408. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ вступит в силу с 1 января 2021 г. и будет действовать до начала 2027 г.

Предусмотрено, что гражданам и юрлицам можно использовать леса для товарного рыбоводства с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.

На предоставленных лесных участках допускается размещение некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры. Указано, что из земель лесного фонда рыбоводы должны использовать нелесные земли (просеки, дороги, болота, каменистые россыпи и другие), а также земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие) до проведения на них лесовосстановления.

Оговорены случаи, когда заключается соглашение об установлении сервитута, прописаны обязанности лиц, использующих леса для сельского хозяйства.

Также постановление утверждает перечень случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. Пункты 3 и 4 списка касаются аквакультуры.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews