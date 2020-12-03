03 декабря 2020 года

Рыбаков-«пресноводников» Приморья приглашают подавать заявки

Агентство по рыболовству Приморского края открыло прием заявлений для организации в 2021 г. промысла видов, по которым не устанавливается общий допустимый улов. Это ресурсы внутренних водных объектов.

Заявку для заключения договора пользования водными биоресурсами можно подать непосредственно в агентство в письменной форме или по почте, а также в электронной форме. Приниматься обращения будут до 1 декабря 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Для освоения рыбакам предложены водные биоресурсы бассейна рек Раздольная и Уссури, озера Ханка, водных объектов япономорского побережья. Это, например, красноперки, кефали, корюшка.

На сайте агентства размещена форма заявки, а также административный регламент по оказанию госуслуги.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews