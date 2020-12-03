03 декабря 2020 года

Новая методика позволит определять свежесть рыбы

Во ВНИРО разработали новую методику определения качества рыбной продукции химическими средствами. Этот способ предлагается применять в случаях, когда при органолептических исследованиях возникли сомнения в свежести продукта.

Методика Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии основана на измерении массовой доли общего азота летучих оснований. Новый способ позволит производителям, торговым организациям и потребителям получать достоверную информацию о качестве рыбной продукции, а также ее соответствии техрегламентам, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

При хранении рыбы под воздействием ферментов и бактерий в мышечной ткани протекают различные процессы, при которых образуются новые вещества. Их содержание может служить критерием качества продукта. Наиболее часто используется определение доли в продукции азотистых летучих оснований. Этот подход соответствует международной практике официального контроля - подтверждения соответствия критериям свежести, отметили в институте.

Во ВНИРО обратили внимание: нормы содержания общего азота летучих оснований прописаны в техрегламенте Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Новая методика предусматривает использование современных приборов для измерений. По результатам экспертизы Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора сделал заключение о соответствии методики установленным метрологическим характеристикам и выдал институту свидетельство об аттестации.

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