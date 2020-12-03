03 декабря 2020 года

Продукты Дальнего Востока получат шанс попасть в «Макдоналдс»

В декабре во Владивостоке и Хабаровске должны открыться первые рестораны «Макдоналдс». В ближайших планах сети — локализация и развитие базы местных поставщиков, отмечает Корпорация развития Дальнего Востока.

Компания «ДВРП» (учредитель – McDonald’s Corporation) стала резидентом свободного порта Владивосток. Согласно инвестиционному соглашению, заключенному с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), первые предприятия быстрого обслуживания откроются до конца декабря.

«У «Макдоналдс» амбициозные планы по развитию на Дальнем Востоке, наш первый шаг — открытие пяти предприятий, но мы не намерены останавливаться на этом и будем развиваться в регионе», – пообещал генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КРДВ, три предприятия быстрого питания появятся во Владивостоке (в ТЦ «Березка», ТРК «Черемушки», ТРК «Седанка-Сити») и два — в Хабаровске (в торговых центрах «На Пушкина» и «Броско Молл»).

«99% продукции «Макдоналдс» производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков. В ближайших планах компании на Дальний Восток — поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков, что позволит предпринимателям, специализирующихся на производстве продуктов питания, найти новые каналы реализации», — рассказали в пресс-службе.

В КРДВ обратили внимание: 13 миллионов знаменитых сандвичей «Филе-о-Фиш», продаваемых ежегодно предприятиями «Макдоналдс» в России, производятся из минтая, выловленного в соответствии со стандартами MSC в Охотском море.

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