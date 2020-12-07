07 декабря 2020 года

Бывшего «рыбного» чиновника экстрадировали с Кипра

Из Республики Кипр в Россию доставили бывшего сотрудника Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова. Ему инкриминируют мошенничество на сумму 7 млн долларов.

Юрий Хохлов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщили Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, не позднее апреля 2016 г. советник руководителя Росрыболовства в сговоре с соучастниками убедил потерпевшего передать 7 млн долларов за трудоустройство на руководящую должность в федеральное агентство. В действительности чиновник не намеревался исполнить взятые на себя обязательства, отметили в надзорном ведомстве.

В мае 2016 г. после того, как соучастники получили 300 тыс. долларов, злоумышленников взяли с поличным сотрудники ФСБ. Юрий Хохлов скрылся, был объявлен в розыск и в октябре 2018 г. его задержали на Кипре.

Запрос Генпрокуратуры о выдаче обвиняемого был удовлетворен. Его доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

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