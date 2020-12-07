07 декабря 2020 года

Реки Урал и Иртыш будут очищать совместно с Казахстаном

Подписаны программы российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш. Соответствующие мероприятия планируется реализовать в 2021-2024 гг.

Документы подписали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев. Во встрече участвовали и главы приграничных регионов.

«Подписание программ по сбережению трансграничных рек – важный этап в наших отношениях, поскольку диалог об этом велся около 20 лет», - отметил Александр Козлов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды России, программа для Урала включает разработку научно-обоснованных предложений по восстановлению экосистемы, инвентаризацию и выявление источников загрязнения, реконструкцию водопропускных сооружений, очистку и восстановление водных объектов бассейна. Кроме того, будет сформирован перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна реки.

«Каждый пункт в программе является результатом комплексной и масштабной работы экспертов двух стран, - подчеркнул Магзум Мирзагалиев. - Для ее принятия был сделан подробный анализ текущей ситуации и перспектив после ее реализации. Это огромная совместная работа. Считаем важным в этой сфере продолжение сотрудничества российских и казахстанских специалистов. Мы, в свою очередь, готовы и в дальнейшем прилагать усилия для достижения положительных результатов в улучшении ситуации в бассейне реки Урал».

На встрече рассказали, что программа сотрудничества для Иртыша предполагает реконструкцию водопропускных сооружений для улучшения водообмена в бассейне реки, очистку и восстановление водных объектов, совместную работу экспертов двух стран по оценке гидрохимического и гидрологического состояния бассейна реки, просвещение, развитие волонтерства и другие мероприятия.

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