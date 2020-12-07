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Акваферма вблизи Марселя. Франция. Фото Вероники Поляковой

Евросоюз определил приоритеты в поддержке рыбной отрасли

Институты ЕС достигли политического соглашения о бюджете Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда. Общий объем финансирования на 2021-2027 гг. составит 6,1 млрд долларов.

Соглашения о бюджете Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда (EMFAF) достигли Комиссия, Совет и Парламент ЕС. Наибольшую часть средств - 5,3 млрд евро - предполагается выделить на управление рыболовством, аквакультурой и флотами, пишет газета The Portugal News. Остальные деньги могут быть потрачены на научные исследования, контроль и сертификацию, изучение рынка, морской надзор и обеспечение безопасности на море.

Государства - члены Евросоюза должны будут потратить не менее 15% полученных средств на эффективный контроль за соблюдением правил рыболовства, в том числе на борьбу с ННН-промыслом. В соответствии с европейским экологическим пактом необходимо, чтобы 30% средств EMFAF выделялись в рамках мероприятий, способствующих предотвращению климатических изменений.

Одним из ключевых направлений деятельности фонда станет поддержка мелкого прибрежного рыболовства, а также аквакультуры и промысла с использованием судов длиной до 24 м.

Как сообщает корреспондент Fishnews, EMFAF является одним из пяти «европейских структурных и инвестиционных фондов» (ESIF), содействующих восстановлению занятости в Европе. В частности, EMFAF оказывает помощь мелким рыбакам в переходе к устойчивому рыболовству, поддерживает прибрежные сообщества в части диверсификации экономики, финансирует проекты, предполагающие создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни.

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