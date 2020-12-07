07 декабря 2020 года

Донские раки успешно отлиняли

Азово-Черноморский филиал ВНИРО провел исследования раков в промысловых водоемах Ростовской области. Состояние популяций специалисты признали удовлетворительным.

Ученые АзНИИРХ с 3 по 13 ноября провели мониторинг в реке Дон, включая водоемы поймы, в бассейне реки Сал, Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Собраны материалы по условиям обитания, биологии раков, пространственной, половой и размерно-массовой структуре популяций.

Целью этих исследований была оценка популяций, распределения и численности раков в осенний период. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, состояние популяций было удовлетворительным.

«В ноябре линочные процессы у раков закончились. Средние показатели длины раков в обследованных водоемах варьировали в пределах 9-11,8 см, массы – 23,6-53,2 г», — рассказала заведующая лабораторией биоресурсов внутренних водных объектов АзНИИРХ Елена Саенко.

Собранные экспедицией материалы проходят обработку и анализ в лабораториях. Результаты лягут в основу прогнозов состояния запасов раков на ближайшие годы.

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