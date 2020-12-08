08 декабря 2020 года

Госпрограмма учтет сокращения на науку

Минсельхоз подготовил проект изменений госпрограммы о развитии рыбохозяйственного комплекса. Планируется отразить и сокращение финансирования отраслевых исследований.

Проект постановления правительства «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» размещен на портале regulation.gov.ru. Поправки подготовлены в соответствии с доведенными предельными объемами ассигнований федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения планируется внести и в подпрограмму «Наука и инновации»: закладывается сокращение бюджетных средств на ее реализацию по сравнению с действующей редакцией госпрограммы. Так, на 2021 г. предусмотрено снижение на 278 млн рублей, на 2022 г. - на 241,6 млн рублей, на 2023 г. - на 58 млн рублей.

«В связи с тем, что объем субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год сокращен на 25% к уровню 2020 года, запланирован минимально необходимый для обеспечения оценки запаса промысловых видов водных биоресурсов объем рыбохозяйственных исследований, а также осуществляется сокращение научных сотрудников и вспомогательного персонала в филиалах ФГБНУ «ВНИРО», - говорится в пояснительной записке.

При этом выделен новый показатель - продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биоресурсов, осуществляемых с использованием судов с экипажем не более двух человек или без использования судов.

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