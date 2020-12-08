08 декабря 2020 года

Досрочное открытие рыбацкого сезона привело к трагедиям

В Приморском крае три человека погибли во время зимней рыбалки. Спасатели в очередной раз призывают жителей не выходить на неокрепший лед.

Первое обращение поступило в региональный центр управления в кризисных ситуациях 6 декабря. Полиция попросила помочь в поиске утонувшего мужчины, который вечером 5 декабря провалился под лед в районе бухты Мелководная (полуостров Песчаный). 7 декабря водолазная группа спасателей обнаружила тело и передала его правоохранителям, рассказали Fishnews в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Также 7 декабря в центр поступило еще одно сообщение от очевидцев: утром в трехстах метрах от берега под лед провалились еще двое рыбаков. Их тела нашли в тот же день.

Спасатели региона в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой не выходить на тонкий лед. «Ледовое поле еще не сформовалось. Сезон подледного лова не наступил и попытки приблизить это время оканчиваются трагически. Нарушая правила личной безопасности, вы подвергаете свою жизнь большому риску. Не забывайте, что ваше безответственное поведение может оказаться горем для ваших близких», - подчеркнули в управлении.

МЧС России приводит печальную статистику по стране. «В текущем сезоне из-за нарушений правил безопасности при передвижении на льду и выхода на застывшие водоемы вопреки ограничениям погибли 18 человек, включая 5 детей», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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