08 декабря 2020 года

Камчатские полицейские «погорели» на нерке

На Камчатке задержан бывший высокопоставленный сотрудник краевого УМВД. Его и еще двух офицеров полиции подозревают в получении взятки за подмену выявленной незаконной продукции из нерки более дешевой рыбой.

Задержанный - руководитель одного из подразделений регионального УМВД, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Камчатскому краю. В деле также фигурируют ранее арестованные начальник полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району.

По версии следствия, в июле 2020 г. офицеры получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в 2 млн рублей за подмену продукции из нерки на продукцию из гольца и сельди в меньшем объеме. Затем, по данным правоохранителей, была внесена ложная информация в процессуальных документах об изъятии товара и помещении на ответственное хранение.

«Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции», - отметили в пресс-службе.

Ведется следствие по статье 290 УК РФ (взятка) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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