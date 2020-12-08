08 декабря 2020 года

Ученые помогли личинкам ежа развиться быстрее

СахНИРО подготовил рекомендации по получению и содержанию личинок серого морского ежа на ранних стадиях развития. Также результаты исследований позволят сформировать региональные бионормативы для расчета объема изъятия в товарной аквакультуре.

Работы начали в 2017 г. в соответствии с государственным заданием. Необходимость исследований возникла в связи с отсутствием научно обоснованных региональных бионормативов для расчета объема изъятия объектов товарной аквакультуры. Нужны исходные данные по количеству выпущенных личинок, размерам и массе молоди на разных стадиях развития, смертности, определения возраста оптимальной жизнестойкости молоди при индустриальном культивировании (заводском и пастбищном).

Очередной этап исследований завершен в аквариальной Сахалинского филиала ВНИРО. В качестве объекта аквакультуры использовали серого морского ежа. Специалисты подготовили производителей к нересту, провели искусственный нерест, получили личинок и провели наблюдения за их развитием.

«Выполненные исследования позволили определить сроки получения жизнестойких личинок, выявить особенности развития и роста личинок на ранних стадиях жизни в искусственных (моделируемых) условиях», - сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

Эксперимент проходил в установках замкнутого водоснабжения двух видов – для производителей и личинок. Специалисты определили наиболее важные факторы, влияющие на развитие личинок морского ежа – подобрали оптимальные температуру, освещение, циркуляцию и проточность, аэрацию, режим кормления.

«При проведении эксперимента в аквариальной выживаемость личинок серого морского ежа составила 53%, нормальный уровень выживаемости в искусственных условиях – 50–60%. В естественных условиях планктонная стадия может занимать более 40 суток. В аквариальной развитие личинки до стадии плутеус 8 заняло 16 суток, - рассказали в пресс-службе. - Таким образом, сохранение стабильных условий среды при искусственном выращивании серого морского ежа позволяет сократить срок личиночного развития до метаморфоза в два раза и более».

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения искусственного способа получения и выращивания молоди серого ежа, резюмировали в СахНИРО. Ученые считают, что расселение выращенной молоди может стать одним из способов поддержания численности активно эксплуатируемых скоплений морских ежей.

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