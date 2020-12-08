08 декабря 2020 года

Томский елец оказался «нафарширован» микропластиком

Биологи Томского государственного университета впервые в России исследовали пресноводную рыбу на загрязнение микропластиком. Концентрация этого вещества в пищевом тракте ельцов оказалась высокой.

«В мире проведено довольно много исследований морской ихтиофауны. На пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращают гораздо меньше внимания. В России эта проблема пока остается неизученной, но есть основания предполагать, что ситуация с загрязнением в РФ обстоит не лучше, чем в других странах», – отметила руководитель проекта, заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк.

В рамках проекта по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком ученые провели анализ на содержание этого вещества в партии ельца. Рыба была выловлена из Томи в черте города. В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

«Это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган, обследованных ранее зарубежными учеными», – подчеркнули в ТГУ.

Находки, извлеченные из пищевого тракта ельца, имеют разную форму: 70% – фрагменты, 16% – сферы, по 7% приходится на пленки и волокна. Размер частиц варьируется от малых - 0,15 мм и менее (они составили 80% находок) до 2 мм. Зависимость степени загрязненности от возраста или пола особей не обнаружена.

Научная статья на английском с результатами первых исследований выйдет в ближайшем номере журнала «Вестник Томского университета. Биология». В дальнейшем биологи ТГУ намерены расширить исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби. Также ученые собираются проверить наличие микропластика в других органах рыб.

«В научной литературе есть подтвержденные данные, согласно которым малые частицы, имеющие размер 0,15 мм и менее, могут проникать в кровоток, – обратила внимание Юлия Франк. – Мы планируем исследовать спинные мышцы рыб на предмет загрязнения микрочастицами пластика. Мышцы – эта часть рыб, которую мы употребляем в пищу, поэтому детекция микропластика в них поможет оценить масштаб передачи загрязнителя по пищевым цепям».

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