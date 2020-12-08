08 декабря 2020 года

Аквафермера наказывают за замор дикой рыбы

В Астраханской области с рыбовода взыскали более 120 тыс. рублей ущерба из-за гибели воблы и леща, попавших на участок. Кроме того, предпринимателю грозит уголовная ответственность.

Глава фермерского хозяйства не обеспечил свободный выход в ильмень Круглый воблы и леща, попавших на рыбоводный участок вместе с паводковыми водами. Из-за мелководности пруда рыба погибла, сообщили Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, суд взыскал с аквафермера свыше 120 тыс. рублей – компенсацию ущерба водным биоресурсам. Средства поступили на счет Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биоресурсов).

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