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Книгу издали в двух томах — «Море» и «Земля». Фото пресс-службы ДВО РАН

Уникальных обитателей острова Матуа внесли в атлас

Издан атлас-определитель с животными и растениями Матуа – одного из островов Средних Курил. В книгу вошло большое количество новых для науки видов гидробионтов.

Атлас-определитель «Флора и фауна острова Матуа (средние Курильские острова)» подготовил коллектив Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Книгу издали в двух томах — «Море» и «Земля». Атлас представляет собой монографическое издание с описанием беспозвоночных животных, рыб, растений, грибов и лишайников.

Впервые комплексные наземные, литоральные и сублиторальные сборы образцов флоры и фауны провели на Матуа только в 2016-2017 гг. Сотрудники Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН побывали на острове в составе 20-й и 21-й Камчатско-Курильских экспедиций Русского географического общества. А в 2017 г. еще и по отдельному гранту РГО.

«С самых первых погружений стало ясно, что место это уникальное, подводный мир его абсолютно не изучен, и надо постараться сделать как можно больше, так как неизвестно, когда удастся попасть туда еще раз», – рассказали Fishnews в пресс-службе ДВО РАН.

Экспедиция в 2016 г. продлилась всего две недели, а в 2017 г. – месяц. Оба раза удалось провести по 8 дней погружений с лодки в море. Когда не было погружений, вели сбор и фотографирование материала на литорали и по территории острова.

«В итоге удалось собрать очень представительную выборку растений, грибов и беспозвоночных животных. И, что самое ценное, – сопроводить все собранные экземпляры их прижизненными фотографиями в природе. Это очень сильно поднимает значимость собранного материала», – обратили внимание в ДВО РАН.

В атлас включили более 400 видов представителей флоры и фауны с фотографиями и описаниями, занявшими свыше 800 страниц.

Результаты предварительной обработки образцов показали высокий процент эндемизма и большое количество новых видов гидробионтов в акватории Матуа. Было найдено свыше 30 новых (или потенциально новых) для науки видов, пока не имеющих названий. Часть из них (несколько видов асцидий и голожаберных моллюсков) была описана специалистами по соответствующим группам в научных статьях в течение 2017–2020 гг. Эти виды с их научными названиями приведены в атласе.

Однако значительная часть выявленных новых видов пока еще остается неназванной. По большей части это связано либо со спецификой конкретной группы (например, описание актиний является очень трудоемким процессом и обычно растягивается на несколько лет), либо с неторопливым стилем работы специалистов по группе, отметили в пресс-службе.

«Обычно давать названия новым видам принято в научных журналах вместе с детальным описанием морфологии, то есть внешнего вида, внутреннего строения и других признаков, позволяющих определить данный вид. Тем не менее в этом атласе мы сочли возможным и необходимым дать официальные научные названия нескольким новым видам. Новые названия даны здесь лишь тем видам, которые легко отличить от родственных видов и краткое описание которых в настоящем атласе не вызовет у будущих исследователей сложностей с их определением. Сделано это в первую очередь потому, что есть основания полагать, что в противном случае эти легко узнаваемые виды надолго, если не навсегда, могут остаться безымянными», – подчеркнули специалисты.

По некоторым группам животных, например по актиниям, голожаберным моллюскам, новых для науки видов оказалось очень много – до половины от всех найденных видов.

По некоторым другим группам (например, асцидии, губки, альционарии) количество видов, ранее неизвестных для Средних Курил, оказалось равным или близким к 100%. В сборах водорослей было определено около 120 видов, большая часть из которых вошла в атлас. Треть собранных водорослей оказались новыми для района и один вид был впервые найден в дальневосточных морях России. Впервые для российских вод указаны два семейства морских организмов (семейство актиний Acricoactinidae и семейство гидроидов Similiclavidae), а также значительное количество таксонов более низкого уровня.

Перед авторами не стояла задача составить полный каталог всей биоты острова – это можно будет сделать лишь при планомерном многолетнем изучении региона специалистами по разным группам растений и животных, заметили в ДВО РАН. Однако в атлас вошли многие группы и виды, которые в силу своей частой встречаемости, внешнего вида или по другим причинам с наибольшей долей вероятности привлекут внимание как специалистов – зоологов и ботаников, занимающихся изучением дальневосточной фауны и флоры, так и любителей, интересующихся живой природой Курильских островов.

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Fishnews

  • Книгу издали в двух томах — «Море» и «Земля». Фото пресс-службы ДВО РАН
  • В атлас включили более 400 видов представителей флоры и фауны с фотографиями и описаниями, занявшими свыше 800 страниц. Фото пресс-службы ДВО РАН
  • Впервые для российских вод указаны два семейства морских организмов. Фото пресс-службы ДВО РАН
  • В книгу вошло большое количество новых для науки видов гидробионтов. Фото пресс-службы ДВО РАН
  • В книгу вошло большое количество новых для науки видов гидробионтов. Фото пресс-службы ДВО РАН
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