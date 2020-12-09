Рыбоводам Поморья помогают исследованиями озер
Архангельская область финансирует оценку водоемов на пригодность к товарному выращиванию радужной форели. В правительстве региона эти расходы рассматривают как поддержку перспективного бизнеса.
Исследования ведутся в Архангельской области с 2017 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в этом году были изучены озера четырех районов, а также Северодвинска. Работу в рамках госзаданий провели специалисты Северного отдела Полярного филиала ВНИРО.
Ученые оценивают не только пригодность водоемов для выращивания рыбы, но также их транспортную доступность, возможности подключения предприятий к электросетям, близость к рынкам сбыта продукции.
Перечень озер, предлагаемых для организации товарного рыбоводства, опубликован на сайте регионального министерства АПК и торговли.
Как заявила глава министерства Ирина Бажанова, только в Поморье такие исследования ведутся на средства областного бюджета.
В регионе действуют и другие меры поддержки аквакультуры, в том числе компенсация части затрат на корма и посадочный материал. За последние три года объем производства товарной рыбы в области вырос вдвое – до 180 тонн.
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