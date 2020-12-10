Новости
Госпрограмму развития рыбной отрасли собираются скорректировать

Пандемия скорректировала рыбную госпрограмму

Правительство внесет изменения в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса по ряду показателей за 2020 г. В частности, предполагается уменьшить плановые цифры по производству рыбной продукции и инвестпроектам с господдержкой.

Проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он должен привести плановые значения некоторых показателей госпрограммы в соответствие «с текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции», отмечают разработчики документа.

Основными причинами корректировки показателей названы сокращение реальных доходов населения, ограничительные мероприятия, введенные как в России, так и за рубежом, карантинные и профилактические меры на судах, при добыче и переработке рыбы, а также «общий спад деловой активности».

Как сообщает корреспондент Fishnews, показатель по объему рыбной продукции, переработанной и консервированной, предлагается уменьшить с 4,618 млн тонн до 4,365 млн тонн. План по экспорту рыбной продукции с высокой степенью переработки снизится с 166,4 тыс. тонн до 141,7 тыс. тонн.

Показатель «Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой» сократится с 8730,5 тыс. тонн до 8222,5 тыс. тонн – за счет незавершенного проекта в Калужской области. Почти на 10% уменьшится количество тестирований технических средств контроля – с 1020 до 920.

Кроме того, пандемия полностью обнулила выставочно-ярмарочную деятельность Росрыболовства – из-за отмены крупнейших отраслевых выставок и международных форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Коронавирус скорректировал планы рыбаков

Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

С новыми объемами квот справляемся

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Добыча лосося на Камчатке

Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

«Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.