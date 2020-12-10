10 декабря 2020 года

Пандемия скорректировала рыбную госпрограмму

Правительство внесет изменения в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса по ряду показателей за 2020 г. В частности, предполагается уменьшить плановые цифры по производству рыбной продукции и инвестпроектам с господдержкой.

Проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он должен привести плановые значения некоторых показателей госпрограммы в соответствие «с текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции», отмечают разработчики документа.

Основными причинами корректировки показателей названы сокращение реальных доходов населения, ограничительные мероприятия, введенные как в России, так и за рубежом, карантинные и профилактические меры на судах, при добыче и переработке рыбы, а также «общий спад деловой активности».

Как сообщает корреспондент Fishnews, показатель по объему рыбной продукции, переработанной и консервированной, предлагается уменьшить с 4,618 млн тонн до 4,365 млн тонн. План по экспорту рыбной продукции с высокой степенью переработки снизится с 166,4 тыс. тонн до 141,7 тыс. тонн.

Показатель «Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой» сократится с 8730,5 тыс. тонн до 8222,5 тыс. тонн – за счет незавершенного проекта в Калужской области. Почти на 10% уменьшится количество тестирований технических средств контроля – с 1020 до 920.

Кроме того, пандемия полностью обнулила выставочно-ярмарочную деятельность Росрыболовства – из-за отмены крупнейших отраслевых выставок и международных форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

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