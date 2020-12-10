10 декабря 2020 года

Рыбаки прибавили в инвестициях

За девять месяцев 2020 г. инвестиции в основной капитал в рыбном хозяйстве выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза. Увеличилась средняя зарплата в отрасли и оборот, отметили в Росрыболовстве.

За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» достигли 35,1 млрд рублей, сообщили в Росрыболовстве со ссылкой на предварительные данные Росстата.

По итогам 2019 г . общий размер инвестиций составил 46,6 млрд рублей . Это на 26,7% больше, чем в 2018 г.

Среднемесячная зарплата в отрасли за девять месяцев нынешнего года выросла на 4,8% – до 93 183 рублей. По результатам 2019 г. этот показатель был на уровне 88 603 рублей.

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства за январь-октябрь 2020 г. увеличился на 10% по сравнению с показателем за тот же промежуток 2019 г. и составил 319,6 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

При этом годовой оборот организаций отрасли в 2019 г. составил 369,2 млрд рублей, что на 8,9% выше показателей 2018 г. (341 млрд рублей).

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