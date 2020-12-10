10 декабря 2020 года

Норвегия и Гренландия пролонгировали квоты на год

Королевство Норвегия и датская автономная территория Гренландия решили оставить квоты на промысел в 2021 г. на уровне текущего года. Двустороннее научное сотрудничество также продолжится.

Гренландия сможет освоить в Баренцевом море 4 тыс. тонн трески, 900 тонн пикши и 450 тонн сайды. Кроме того, гренландским рыбакам можно будет добыть еще 250 тонн прилова других видов, отмечает отраслевой портал IntraFish.

По его информации, Норвегия получит квоту в 1350 тонн трески и 30 тонн палтуса.

Также стороны продолжат сотрудничество в научных исследованиях гренландских популяций палтуса, трески, морского окуня и скумбрии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, гренландская квота на вылов палтуса в Западной Гренландии останется на уровне 900 тонн, а морского окуня – 1 тыс. тонн.

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