10 декабря 2020 года

Для содержания рыб в искусственной среде разработали ветправила

Минсельхоз подготовил проект ветеринарных правил для содержания рыб и других гидробионтов в искусственно созданной среде обитания. Документ размещен для публичного обсуждения.

Проект ведомственного приказа «Об утверждении Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации» опубликован на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение продлится до 15 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правила разбиты на три блока – требования к содержанию, к карантину, а также к профилактике и диагностике. Оговаривается, что правила не распространяются рыб и других водных животных, не включенных в перечень сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что, согласно закону «Об аквакультуре…», под искусственно созданной средой обитания понимаются «водные объекты, участки континентального шельфа РФ, участки исключительной экономической зоны РФ, сооружения, где разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры осуществляются с использованием специальных устройств и (или) технологий».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews