Будущих полицейских Приморья готовят к защите природы

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Учебно-методический центр торжественно открыли директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр ОСИПОВ и начальник Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России Виктор НЕКРЫТЫЙ

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Во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России открыли Центр по противодействию экологической преступности. Создать его помог Всемирный фонд дикой природы (WWF России).

Торжественное открытие учебно-методического центра состоялось 10 декабря. Красную ленточку перерезали директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр Осипов и начальник Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России Виктор Некрытый.

Виктор Некрытый отметил, что потребность в высококвалифицированных специалистах по расследованию экологических преступлений постоянно растет, так как ущерб от браконьерства увеличивается на фоне роста транснациональной преступности. «Это свидетельствует о том, что браконьерством стали заниматься организованно, профессионально, с использованием современных технических средств», – подчеркнул начальник филиала.

Открытие центра он назвал одним из важнейших событий года, напомнив, что Владивостокский филиал и WWF уже три года плодотворно сотрудничают по вопросам сохранения природы и ответственного расследования экологических преступлений.

Представитель института выразил уверенность, что новый, оборудованный по последнему слову техники центр станет местом сосредоточения актуальной информации по правовым аспектам охраны природы, проведения лекций, научных конференций и других мероприятий, поможет готовить высококвалифицированных юристов.

Петр Осипов обратил внимание на близость азиатских рынков, готовых принять любое количество дериватов, и преступные группы, специализирующиеся на добыче ценных животных и переправке их через границу.

«Я очень надеюсь, что этот центр послужит не только для подготовки молодых специалистов правоохранительных органов, но и будет в перспективе служить хорошей базой для создания методического центра по расследованию экологических преступлений для всей России», – отметил глава Амурского филиала WWF. Он добавил, что экологи готовы участвовать в практических занятиях центра и помогать его развивать.

Виктор Некрытый рассказал журналистам, что центр сегодня – единственная площадка для подготовки высококвалифицированных специалистов МВД именно для борьбы с экологическими преступлениями на Дальнем Востоке. На этой площадке планируется проводить совместные мероприятия с представителями других вузов.

В центре, безусловно, будут уделять внимание противодействию незаконной добыче гидробионтов, сообщил корреспонденту Fishnews начальник Владивостокского филиала. «Я знаю эту проблематику, уже не первый год говорится об этом, и, соответственно, мы, конечно, будем в этом аспекте расширяться, в том числе в борьбе с преступностью в сфере водных биоресурсов», – заявил Виктор Некрытый.

Петр Осипов рассказал, что Амурский филиал WWF России ориентировался в первую очередь на сотрудничество в борьбе с охотничьим браконьерством и незаконными рубками, но в перспективе готов помогать юридическому институту и в сфере защиты водных биоресурсов – в частности методической литературой.

«Также при необходимости будем организовывать работу со сторонними специалистами – приглашать экспертов, которые расскажут, например, как определять вид, размер ущерба», – добавил глава филиала.

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Fishnews

  • Учебно-методический центр торжественно открыли директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр ОСИПОВ и начальник Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России Виктор НЕКРЫТЫЙ
  • В Центре по противодействию экологической преступности для будущих правоохранителей станут проводить занятия с применением самого современного оборудования
  • Начальник Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России Виктор НЕКРЫТЫЙ
  • Директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр ОСИПОВ
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