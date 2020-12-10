Предприятия аквакультуры ждут на бесплатный вебинар
16 декабря посольство Норвегии проведет в онлайн-формате воркшоп с B2B-встречами по аквакультуре. Участие в мероприятии примут норвежские компании, специализирующиеся на оборудовании и технологиях для этой сферы.
Вебинар начнется в 15:00 (по московскому времени) на базе корпоративной платформы Microsoft Teams. Участие бесплатное.
В рамках вебинара можно будет ознакомиться с современными норвежскими технологиями в области аквакультуры, а также забронировать встречу с интересующими компаниями.
В программе примут участие:
CALANUS – уникальная кормовая добавка из калянуса (Calanus finmarchicus);
FIIZK – производитель закрытых садков для морской аквакультуры;
PEBjordal
Saltimport – производитель высококачественной соли для объектов аквакультуры.
Дополнительно будут предоставляться электронные буклеты с подробным описанием норвежских участников, рассказали Fishnews в посольстве.
Для участия в воркшопе и организации встреч необходимо прислать контактную информацию организации Дарье Шароновой (Dasja.Sjaronova@innovationnorway.no, +7 903 790 09 87):
Компания
ФИО представителя
Электронный адрес
Контактный номер
Торговый отдел посольства также готов содействовать в переводе В2В-встреч.
После регистрации поступит электронное приглашение на мероприятие. Для участия достаточно пройти по ссылке, отметили в представительстве.
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