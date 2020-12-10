10 декабря 2020 года

Предприятия аквакультуры ждут на бесплатный вебинар

16 декабря посольство Норвегии проведет в онлайн-формате воркшоп с B2B-встречами по аквакультуре. Участие в мероприятии примут норвежские компании, специализирующиеся на оборудовании и технологиях для этой сферы.

Вебинар начнется в 15:00 (по московскому времени) на базе корпоративной платформы Microsoft Teams. Участие бесплатное.

В рамках вебинара можно будет ознакомиться с современными норвежскими технологиями в области аквакультуры, а также забронировать встречу с интересующими компаниями.

В программе примут участие:

Akvaplan-Niva AS – исследовательский институт морских и пресноводных экосистем, решения в области аквакультуры, обучение и тренинг молодых специалистов;

CALANUS – уникальная кормовая добавка из калянуса (Calanus finmarchicus);

FIIZK – производитель закрытых садков для морской аквакультуры;

FishGLOBE AS – производитель закрытых садков для морской аквакультуры;

PEBjordal Russia – производитель систем фильтрации воды, сортировки малька, станций вакцинирования, систем УЗВ;

Promek AS – производитель рабочих катеров по индивидуальным заказам для обслуживания аквакультуры;

Saltimport – производитель высококачественной соли для объектов аквакультуры.

Дополнительно будут предоставляться электронные буклеты с подробным описанием норвежских участников, рассказали Fishnews в посольстве.

Для участия в воркшопе и организации встреч необходимо прислать контактную информацию организации Дарье Шароновой (Dasja.Sjaronova@innovationnorway.no, +7 903 790 09 87):

Компания

ФИО представителя

Электронный адрес

Контактный номер

Торговый отдел посольства также готов содействовать в переводе В2В-встреч.

После регистрации поступит электронное приглашение на мероприятие. Для участия достаточно пройти по ссылке, отметили в представительстве.

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