10 декабря 2020 года

Квоты на Балтике и в районе регулирования НАФО разошлись по пользователям

Росрыболовство опубликовало приказы о распределении квот по пользователям на 2021 г. на Западном бассейне и в районе регулирования НАФО.

В базе Росрыболовства появились приказы о распределении квот по пользователям на предстоящий год, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом от 8 декабря 2020 г. № 663 для предприятий определены объемы вылова на 2021 г. по Западному бассейну – в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском), Финском заливах.

Приказ от 8 декабря 2020 г. № 672 распределяет по пользователям квоты в районе регулирования Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (НАФО).

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