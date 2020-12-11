11 декабря 2020 года

В сахалинской ТОР «Южная» хотят создать логистический комплекс

Правительство включило участок на территории Южно-Сахалинска в границы территории опережающего развития «Южная». Там предполагается построить логистический комплекс.

Границы ТОР (ТОСЭР) расширены постановлением правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2039.

Строительство логистического комплекса позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечь более 192 млн рублей частных инвестиций, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Реализовать проект планируется до 2022 г.

ТОР«Южная» расположена на территориях муниципальных образований город Южно-Сахалинск, Анивский городской округ, Томаринский городской округ Сахалинской области. Льготный режим распространяется в том числе на виды деятельности «рыболовство и рыбоводство» и «производство пищевых продуктов».

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