11 декабря 2020 года

Сибирским озерам ищут аквафермеров

В Тюменской области объявлен аукцион на 16 озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать до 20 января.

Организатор торгов – Нижнеобское теруправление Росрыоловства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 17 до 629 га расположены в Нижнетавдинском, Казанском, Голышмановском, Армизонском, Ярковском, Сладковском, Уватском, Бердюжском, Тюменском и Абатском районах.

Стартовые цены лотов – от 14 тыс. до 503 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 28 января в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет.

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