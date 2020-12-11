11 декабря 2020 года

Что за сельдь нерестится в Волге – выясняют ученые

Ихтиологи и генетики Волжско-Каспийского филиала ВНИРО начали комплексные исследования проходной сельди. Специалисты намерены установить, является эта рыба отдельным видом или двумя подвидами.

В настоящее время по систематике проходных сельдей Волжско-Каспийского бассейна отсутствует четкое и единое мнение. Перед учеными стоит вопрос: каспийская проходная сельдь является отдельным видом, или политипической формой, представленной двумя подвидами Alosa kessleri kessleri (Grimm) – черноспинка – и Alosa kessleri volgensis (Berg) – волжская многотычинковая сельдь.

«По результатам многолетних ихтиологических исследований волжская многотычинковая сельдь отсутствует в промысловых уловах в реке Волге, в то время как проходная сельдь-черноспинка - промысловый вид и обладает значительным потенциалом воспроизводства», - рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

По данным института, до строительства плотин нерест проходных сельдей проходил на обширной акватории по Волге до Камы, Вятки и Оки, то есть на 2 тыс. км от устьев. После сооружения каскада гидроузлов путь рыбы к нерестилищу сильно сократился. Изменились пути передвижения и места скопления сельдяных косяков, уменьшилась зона откорма молоди, выживаемость и численность новых поколений.

«Незаконный промысел на путях миграции производителей, а также антропогенное воздействие на акватории Каспийского моря, способствовали снижению численности сельдей. Остро встал вопрос о сохранении ее не только как промыслового объекта, но и как биологического вида», - подчеркнули в КаспНИРХ.

В пресс-службе обратили внимание, что ограничение промысла в 2003-2006 гг. дало возможность сохранить популяцию сельди-черноспинки и способствовало росту ее численности. В период с 2007 по 2018 гг. отмечалось увеличение общего вылова черноспинки в Волге. Однако в последние два года зафиксировано снижение объема добычи этой сельди.

«Согласно результатам ихтиологических наблюдений, собранных специалистами Волжско-Каспийского филиала в 1970-2020 гг., после зарегулирования реки Волги нерестовая часть популяции проходной сельди на тоневых участках Астраханской области представлена одним видом (подвидом) - сельдью-черноспинкой», - сообщили в институте.

Предварительные результаты современных молекулярно-генетических исследований проходной сельди подтверждают однородность ее популяции в пределах изученного ареала и не дают оснований для межвидовой дифференциации, отметили в КаспНИРХ.

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