14 декабря 2020 года

Осетровая рыбалка обернулась большими неприятностями

Таймырская полиция расследует уголовное дело о незаконном вылове и перевозке сибирского осетра. «Краснокнижный» улов изъяли у жителя города Дудинки, ущерб от браконьерства превышает 800 тыс. рублей.

На территории Дудинки полицейские остановили снегоход с санями. Водитель не смог предъявить ни права, ни документы на транспортное средство. В санях находились двое пассажиров и пять туш сибирского осетра, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Один из пассажиров признался в вылове ценной рыбы сетями. По его словам, осетры были добыты для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконный вылов и перевозка «краснокнижных» водных биоресурсов). На водителя снегохода составили административный протокол за управление транспортным средством без прав.

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