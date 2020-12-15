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Крупная партия сушеного трепанга обнаружена в селе Борисовка. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Морские деликатесы изымают у браконьеров Приморья

В Приморском крае пограничники задержали партии незаконной продукции – крабов, мускулов гребешка и сушеного трепанга. По данным правоохранителей, общая рыночная стоимость биоресурсов может превышать 3,6 млн рублей.

Всего изъято около 500 кг переработанного краба разных видов, 115 кг мускулов-замыкателей гребешка и 50 кг сушеного трепанга, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

В ведомстве обратили внимание, что в преддверии новогодних праздников предприимчивые граждане стремятся заработать на нелегальном промысле. Переработанные в антисанитарных условиях морепродукты зачастую продаются «с колес». Таких бизнесменов не смущает ни наносимый биоресурсам ущерб, ни здоровье приморцев.

Так, около 350 кг незаконно добытых крабов разных видов обнаружили в автомобиле на берегу бухты Валентин недалеко от поселка Преображение. Еще около 125 кг краба изъяли при перегрузке в транспортное средство с борта катера в поселке Ольга.

Порядка 1,3 тыс. мускулов-замыкателей свежевыловленного гребешка пограничники обнаружили у жителя поселка Нерпа, а еще 2 тыс. «пятаков» – в нефтепорте Козьмино.

Крупную партию сушеного трепанга выявили на складе в селе Борисовка. Пользователем помещения оказался иностранный гражданин. Предполагается, что 19 тыс. переработанных «морских огурцов» готовились к отправке за рубеж. Рыночная стоимость деликатеса может превышать 2,5 млн рублей, отметили правоохранители.

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Fishnews

  • Крупная партия сушеного трепанга обнаружена в селе Борисовка. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Крупная партия сушеного трепанга обнаружена в селе Борисовка. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Тайник с трепангом был расположен в нежилом помещении. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
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