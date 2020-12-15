15 декабря 2020 года

Турецкая рыба просится в Россию

Турция выразила заинтересованность в расширении списка компаний, имеющих право поставлять рыбную продукцию в Россию. Российская сторона проинформировала зарубежных коллег о требованиях для разрешения экспорта.

Россельхознадзор в формате видеоконференции обсудил с Министерством сельского и лесного хозяйств Турции вопросы, связанные с обеспечением безопасности отправляемой в РФ рыбной продукции.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе российского ведомства, рассматривались вопросы соблюдения турецкими предприятиями требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации в случаях выявления Россельхознадзором в продукции остаточных количеств тяжелых металлов. «В качестве аргумента было отмечено, что министерством проводится комплекс мероприятий по устранению нарушений, выявленных Россельхознадзором, а также по предотвращению отправок в Россию небезопасной продукции», – обратили внимание в пресс-службе.

Кроме того, Турция обозначила свою заинтересованность в расширении списка компаний, имеющих право поставлять рыбную продукцию в Россию, и предложила провести их видеоинспекцию.

В ответ служба сообщила, что решение будет основываться на итогах проверки компаний, проведенной в сентябре 2019 г., а также на анализе выполнения турецкими предприятиями, уже имеющими право поставок, требований России и ЕАЭС. При этом отмечено, что только в 2020 г. из-за выявленных нарушений в отношении двух рыбоперерабатывающих предприятий Турции вводились временные ограничения, продукция еще восемь компаний попадала под действие режима усиленного лабораторного контроля.

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