15 декабря 2020 года

ФАО отмечает снижение пресса на рыбные запасы

Переловы в Средиземном и Черном морях за последние 4 года сократились, утверждают авторы нового доклада ФАО. Однако, по их данным, чрезмерной промысловой нагрузке подвержены 75% рыбных запасов этих акваторий.

Хотя 75% рыбных запасов в Средиземном и Черном морях по-прежнему подвержены переловам, за период 2014-2018 гг. этот показатель сократился на 10%. А согласно недавно проведенной оценке, с 2018 г. количество рыбных запасов с относительно высокой биомассой удвоилось. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) со ссылкой на доклад «Состояние рыболовства в Средиземном и Черном морях».

Например, в Средиземном море признаки восстановления показывает популяция восточно-атлантической мерлузы. Еще один пример – калкан, коэффициент эксплуатации которого снижался в течение последних четырех лет, и, как результат, восстанавливалась биомасса нерестового стада.

Общая ежегодная экономическая ценность рыбных хозяйств в регионе оценивается в 9,5 млрд долларов. Только на рыболовецких судах занято 225 тыс. человек. По оценкам, рыболовство служит источником дохода для 785 тыс. жителей этих регионов. В некоторых странах, включая Тунис, Хорватию и Марокко, рыбаки составляют 10% населения.

Как отмечают авторы доклада, больше половины рабочих мест в отрасли приходится на небольшие рыболовные хозяйства, им же принадлежит 87% добывающих судов. Однако их доля в общем улове составляет лишь 15%. К тому же мелкие собственники получают лишь 30% прибыли. Причем эти работники гораздо меньше защищены от чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19. Поэтому им нужна государственная поддержка, включая страхование на случай безработицы, подчеркивают специалисты ФАО.

Выяснилось также, что рыболовный сектор стремительно «стареет»: почти половина работников старше 40 лет, а рыбаков младше 25 лет - лишь 17%.

Эксперты рекомендуют государствам Средиземноморья и Черноморского региона поддержать отрасль, которая страдает еще и от разрушительного воздействия климатических изменений и деятельности человека.

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