15 декабря 2020 года

На Байкале выделили новые участки для промысла

В Республике Бурятия на торги выставили 11 рыболовных участков на озере Байкал, их разыграют на двух конкурсах. На этих акваториях предлагают осваивать сазана, щуку, леща, окуня, плотву, язя, сома, налима, карася, ельца, хариуса, сига.

Торги организует республиканское агентство по государственным закупкам. Как сообщает корреспондент Fishnews, на первый конкурс выставили 6 участков в Кабанском районе. Площадь этих РЛУ – от 120 до 840 га, стартовые цены – от 2,3 тыс. до 16,5 тыс. рублей. Заявки можно подавать до 29 января – даты вскрытия конвертов. Итоги торгов планируется подвести 1 марта.

На втором конкурсе разыграют 5 участков – тоже в Кабанском районе. Их площади – от 54 до 750 га, начальная стоимость – от 11,8 тыс. до 14,8 тыс. рублей. Заявки принимаются до 1 февраля, в этот день планируется вскрыть конверты. Подведение итогов торгов намечено на 16 марта.

С победителями заключат договоры на 15 лет. Помимо предложенной платы будут оцениваться показатели освоения водных биоресурсов претендентом за последние 4 года, количество произведенной продукции, штат работников.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews