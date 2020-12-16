16 декабря 2020 года

В рыбном хозяйстве приняты новые правила охраны труда

Минтруд выпустил новые правила охраны труда в рыболовстве и переработке водных биоресурсов. Документ обязателен для исполнения работодателями.

Новые правила по охране труда при добыче, переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов утверждены приказом Министерства труда и соцзащиты от 4 декабря 2020 г. № 858.

Документ вступит в силу с 1 января 2021 г. и придет на смену приказу Митруда от 2 ноября 2016 г. № 604. Действовать новые правила будут до 31 декабря 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Требования обязательны и для рыбопромысловых судов, и для береговых производств. Документом должны руководствоваться работодатели - юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Приказ с правилами смотрите в прикрепленном файле.

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