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Уловы лососевых в Хабаровском крае превысили 35 тыс. тонн

Лососевая путина отличилась в северных районах Хабаровского края

Вылов тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае в нынешнем году составил 35,5 тыс. тонн. В охотоморских районах объемы добычи кеты, горбуши и гольцов оказались самыми большими за последние шесть лет.

Власти Хабаровского края подвели окончательные итоги добычи в нынешнем году анадромных видов рыб – азиатской зубастой корюшки, лосося и гольцов. Промысел был организован в бассейне реки Амур, подзоне Приморье, Северо-Охотоморской подзоне.

«Учитывая возросшую за последние пять лет промысловую нагрузку на популяцию корюшки в бассейне Амура, ее вылов в режиме промышленного рыболовства был ограничен. Общий вылов азиатской корюшки в крае составил около 2 тыс. тонн», – отметили в краевом минсельхозе.

Тихоокеанских лососей и гольцов рыбаки взяли 35,5 тыс. тонн – на 6,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 г. В этом году ход рыбы оказался менее интенсивным с юга, в то время как подходы горбуши с севера превысили средние статистические показатели.

В подзоне Приморье в рамках всех видов рыболовства добыто более 850 тонн горбуши, кеты и гольцов (73,8% от прогноза), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В Северо-Охотоморской подзоне достигнут максимальный вылов по кете, горбуше, гольцам за последние шесть лет. В Охотском муниципальном районе общий вылов тихоокеанского лосося и гольцов составил 12,6 тыс. тонн при установленных объемах вылова 12,7 тыс. тонн. В Тугуро-Чумиканском районе добыто 4,4 тыс. тонн лососевых, что выше уровня прошлого года в 1,5 раза и выше среднемноголетних показателей. В Аяно-Майском районе общий вылов горбуши и кеты составил 1,2 тыс. тонн. В Сахалинском заливе (Николаевский муниципальный район) вылов горбуши составил 4,8 тыс. тонн, что в два раза выше уровня прошлого года.

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