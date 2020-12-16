16 декабря 2020 года

Аквафермерам предлагают поторговаться за сибирские озера

В Тюменской области на аукцион выставили 15 рыбоводных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 10 февраля.

Организатор торгов – Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах в Уватском, Сладковском, Бердюжском, Армизонском, Вагайском, Викуловском, Ярковском и Ишимском районах.

Площади распределяемых акваторий – от 6 га до 987 га, стартовые цены лотов – от 4,8 тыс. до 789 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 18 февраля в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет.

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