17 декабря 2020 года

Эксперт ВОЗ: Возможность заразиться коронавирусом через продукты крайне мала

Вероятность инфицирования коронавирусом через пищевые продукты или упаковку крайне мала, распространение инфекции не может быть основанием для торговых ограничений, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Тему передачи коронавирусной инфекции через продукты технический специалист по безопасности пищевых продуктов и зоонозным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ Питер Хойсков. Вопрос был поднят в ходе вебинара, организованного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН), сообщает Fishnews со ссылкой на РИА «Новости».

«Важно подчеркнуть, что речь не должна идти о торговых ограничениях или обосновании торговых ограничений. Это очень важно, что COVID не угрожает безопасности пищевых продуктов, я хочу это подчеркнуть», - заявил Питер Хойсков.

В свою очередь специалист по безопасности и качеству пищевых продуктов ФАО Джеффри Лежён отметил, что каждый раз, когда вирус перемещается, к примеру, с рук рабочего на поверхность, а потом на продукт или упаковку, его концентрация снижается. По его словам, таким образом, маловероятно, что контактирование с продуктом впоследствии приведет к инфицированию, говорится в сообщении РИА «Новости».

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