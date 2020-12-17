17 декабря 2020 года

Рыбаки подходят к концу года с небольшой прибавкой

На 14 декабря российские пользователи освоили в общей сложности 4,77 млн тонн водных биоресурсов. Этот объем на 0,7% превышает уровень прошлого года.

В Дальневосточном бассейне добыто 3,46 млн тонн - на 136,28 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные ЦСМС, вылов минтая составил 1,75 млн тонн (+93,64 тыс. тонн), трески – 165,76 тыс. тонн (+17,97 тыс. тонн), сельди – 372,85 тыс. тонн (+19,17 тыс. тонн).

В Северном бассейне освоили 477,64 тыс. тонн, это на 8,89 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Промысел трески принес 295,58 тыс. тонн (-17,33 тыс. тонн), пикши – 84,83 тыс. тонн (+11,24 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки наловили 77,38 тыс. тонн, прибавка - 3,84 тыс. тонн. Шпрота добыто 43,1 тыс. тонн, на 4,96 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г. Уловы балтийской сельди достигли 23,81 тыс. тонн, на 0,77 тыс. тонн превысив уровень прошлого года.

В Азово-Черноморском бассейне общий объем вылова составил 62,79 тыс. тонн. Это на 5,24 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2019 г. Хамсы поймано 27,71 тыс. тонн (+0,25 тыс. тонн), шпрота – 18,28 тыс. тонн (+0,33 тыс. тонн), тюльки – 2,13 тыс. тонн (-1,05 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне освоили 70,13 тыс. тонн, на 6,23 тыс. тонн превысив уровень прошлого года. Объем добычи кильки составил 12,24 тыс. тонн – на 9,81 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г. Частиковых видов рыб наловили 24,82 тыс. тонн - на 2,99 тыс. тонн меньше, чем год назад. Пресноводных видов ВБР поймали 25,12 тыс. тонн, отставание - 0,94 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российский флот добыл 295,8 тыс. тонн (-54,7 тыс. тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов РФ составил 285,5 тыс. тонн (-43,4 тыс. тонн).

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