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Основные промысловые районы гребешка Chlamys на Дальнем Востоке – на шельфе острова Онекотан. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые исследовали запасы гребешков у Северных Курил

В Северо-Курильской зоне научная экспедиция на промысловом судне оценила состояние популяций морских гребешков-хламисов (род Chlamys). Уловы были высокими.

Рейс проходил в октябре-ноябре на среднем рыболовном морозильном траулере «Бриз». Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, основной район промысла гребешков Chlamys на Дальнем Востоке - прибрежные воды острова Онекотан. Вблизи Онекотана представлены три вида - светлый гребешок (Chlamys albida), широкореберный гребешок (Chlamys stratega) и беринговоморский гребешок (Chlamys behringiana).

Основную часть поселений занимает светлый гребешок, его доля в уловах составила около 98%, отметили во ВНИРО.

Скопление морских гребешков у острова Онекотан имело мозаичное распределение. Больше всего моллюсков добывали на глубинах около 100 м в северо-западном и юго-восточном промысловых районах.

На всей акватории скоплений в Охотоморской подзоне ученые фиксировали большую долю молоди в уловах. Это говорит о стабильном пополнении запасов, обратили внимание в филиале.

В целом промысловые уловы гребешков, полученные в рейсе, специалисты охарактеризовали как высокие и стабильные. Собранные данные обрабатываются и будут использованы в научных прогнозах.

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Fishnews

  • Основные промысловые районы гребешка Chlamys на Дальнем Востоке – на шельфе острова Онекотан. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые отметили высокую долю молоди в уловах. Фото пресс-службы ВНИРО
  • В целом промысловые уловы гребешков специалисты охарактеризовали как высокие и стабильные. Фото пресс-службы ВНИРО
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