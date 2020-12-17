17 декабря 2020 года

«Компенсационный» сиг потребовал особого обращения

В Карелии комбинат по добыче и переработке железной руды выпустил более 50 тыс. сеголеток сига - в качестве компенсации ущерба, который хозяйственная деятельность наносит природе. Новым местом жительства рыбок стала река, впадающая в Белое море.

Выпуск провел комбинат «Карельский окатыш» (входит в дивизион ПАО «Северсталь»), молодь закупили на Выгском рыбзаводе, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Перед переселением сигов разместили в восьми бассейнах разной величины.

Специалисты работали бесконтактно, чтобы холоднокровная рыба не получила термических ожогов от человеческого тела. Сеголеток взвесили и бережно транспортировали в специальных цистернах к реке, всего понадобилось три рейса. Выпускали сигов с помощью гофрированной трубы.

«Место выпуска выбрано не случайно, а с учетом исследований ученых. Река в этом месте бывает как пресной, так и соленой, что отпугивает хищников. Поэтому сиг может развиваться до взрослого состояния. Промыслового веса, а это в среднем 1,5 кг, эта рыба достигает только к пяти годам», – рассказала главный эколог «Карельского окатыша» и АО «Олкон» Мария Трубавина.

В правительстве республики отметили, что компенсационные мероприятия по восполнению биоресурсов комбинат будет проводить ежегодно в течение 35 лет.

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