17 декабря 2020 года

Водоемы Челябинской области хотят задействовать в аквакультуре

В Челябинской области на аукцион выставили 13 рыбоводных участков – на озерах и водохранилище. Начальная цена самого дорогого РВУ превышает 7,7 млн рублей.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Заявки можно подавать по 27 января, аукцион планируется провести 4 февраля в Тюмени.

Как сообщает корреспондент Fishnews, самый большой и дорогой лот – участок Аргазинского водохранилища в Аргаяшском районе. Площадь этого РВУ, предназначенного для индустриальной аквакультуры, – 9,64 тыс. га, начальная стоимость – 7,712 млн рублей.

Остальные лоты – озера под пастбищное рыбоводство в Каслинском, Красноармейском, Октябрьском, Троицком, Увельском и Аргаяшском районах. Площади этих акваторий – от 32 до 878 га, стартовые цены – от 25,6 тыс. до 702,4 тыс. рублей.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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