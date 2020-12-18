18 декабря 2020 года

Для борьбы с подорожанием продуктов предложили поправки

Представители КПРФ внесли в Госдуму проект законодательных изменений по регулированию стоимости продовольственных товаров. Предлагается ввести механизм государственного контроля за уровнем цен и за соотношением долей прибыли для всех участников рынка.

Правительство РФ заявило о принятии мер по стабилизации ситуации на продовольственном рынке. В частности, планируется снизить планку удорожания – с 30 до 10%, при которой допускается регулирование розничных цен на социально значимые товары.

Свой «рецепт» предложили депутаты из партии КПРФ – в базе Госдумы появился проект изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». В частности, предлагается прописать, что одна из целей закона – государственное регулирование цен на продовольственные товары первой необходимости.

Поправки вводят и понятие продовольственных товаров первой необходимости – «товары, удовлетворяющие жизненные потребности организма в необходимом количестве питательных веществ». К таким товарам авторы документа относят рыбу и рыбные изделия, сообщает корреспондент Fishnews.

Также ФЗ предлагается дополнить статьей 6.1 – о госрегулировании цен на продовольственные товары. Предполагается, что правительство будет устанавливать предельные размены торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости.

Согласно поправкам, для производителей первичного сырья предельные значения торговых наценок не могут превышать 45% от себестоимости производства, для переработчиков – 15% от отпускной цены производителя сырья, для оптовиков – 10% от отпускной цены производителя товаров, для организаций розничной торговли (в том числе рынков) – 15% от отпускной цены производителя товаров или оптовой цены, для организаций общественного питания – тоже 15% от отпускной цены производителя товаров или оптовой цены.

Предполагается, что органы госвласти регионов будут устанавливать перечень товаров, на которые устанавливаются предельные наценки. С учетом местной специфики список может быть расширен по сравнению с перечнем, который будет утверждать правительство. Также поправки предусматривают установление региональных уровней предельных наценок (они не могут превышать значения, введенные правительством).

«Принятие данного законопроекта позволит в период финансово-экономического кризиса в мире и в стране поддержать население государственными мерами по гибкому регулированию цен на продовольственные товары, особенно на продукты первой необходимости», – говорится в пояснительной записке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews