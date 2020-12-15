15 декабря 2020 года

Власти собираются быстрее реагировать на удорожание продуктов

Правительство собирается снизить планку удорожания, при которой допускается регулирование розничных цен на социально значимые товары. Это одна из мер по стабилизации ситуации на продовольственном рынке.

По закону о торговле правительство РФ наделено правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории региона или регионов. Такие меры могут применяться, если за 30 дней подряд на этой территории или территориях товар в рознице подорожал на 30% и более.

Минэкономразвития предложило снизить эту планку до 10%, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства. Показатель в 30% не отвечает современной ситуации, заявил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина глава ведомства Максим Решетников.

«Сейчас, очевидно, этого недостаточно – планку предлагается серьезно снизить. Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен», - сказал министр.

Михаил Мишустин согласился с необходимостью изменений, при этом он подчеркнул необходимость своевременного принятия мер по борьбе с удорожанием продуктов.

Напомним, что в перечень товаров, по которым могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, входит рыба мороженая неразделанная.

Ранее премьер-министр поручил ведомствам 21 декабря представить в правительство предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

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