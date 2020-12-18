18 декабря 2020 года

Пиленгаса в Азовском море посчитает наука

Стартовала экспедиция по оценке состояния запасов пиленгаса в Азовском море. Специалисты проведут учет его численности и соберут материал по качественной характеристике этой рыбы и сопутствующих видов.

В рейс на судне СЧС-1024 отправились сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Планируется, что экспедиция продлится по 25 декабря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, специалисты выполнят учетную траловую съемку по стандартной сетке станций. Каждый улов трала будут разбирать по видам рыб, определять количество каждого вида. Ученые проведут биологические анализы и построение вариационных рядов.

Собранные материалы используют для оценки состояния запасов, уточнения и разработки материалов, обосновывающих рекомендованный объем добычи пиленгаса в Азовском море на 2021-2022 гг.

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